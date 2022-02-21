AI Image Trasformer è una web app in grado di trasformare una comune foto in un disegno o in un’opera d’arte sfruttando un’intelligenza artificiale.

Funziona sia via web, sia come app Android e si tratta di uno strumento semplicissimo da usare per chiunque, in grado di convertire immagini in disegni o opere artistiche.

Basta caricare una foto e procedere alla rapida conversione automatica grazie a modelli di una Intelligenza Artificiale precedentemente addestrata.

Sono disponibili due tipi di conversione: il Cartoonizer e lo Stylizer. Nel primo strumento basta scegliere una foto e procedere, nel secondo invece è possibile scegliere uno tra i tanti stili grafici proposti, alcuni ispirati ai grandi pittori del passato.

In entrambi i casi il processo di conversione risulta fulmineo ed efficace, anche se dipende ovviamente dalla qualità dell’immagine usata.

AI Image Trasformer è un servizio gratuito che non richiede registrazione.