Google, tra i suoi esperimenti via browser, offre una tavola periodica interattiva degli elementi 3D.
Si tratta di un ottimo strumento per lo studio della chimica che consente di approfondire i concetti di base relativi a ciascun elemento.
Cliccando un simbolo, infatti, si ottengono le principali informazioni su di esso e soprattutto un’animazione 3D per vederlo in azione.
Ci sono anche i pulsanti per selezionare le varie categorie degli elementi e la loro descrizione scientifica.
Una pagina molto semplice ma anche molto efficace.