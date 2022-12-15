La scalabilità è una parola d’ordine nel mondo degli affari in questo momento. Come si applica ai siti web?

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Per tutti i tipi di business la presenza online è ormai una necessità imprescindibile e per la quale deve essere allocata ogni anno una parte del budget aziendale. In un’era che sta vivendo un ulteriore rivoluzione digitale, per sopravvivere in uno scenario economico sempre più competitivo, qualsiasi sia il contesto in cui ci si trova a operare, le aziende devono curare tanto il prodotto o il servizio al centro del proprio business, quanto le dinamiche per la promozione verso l’esterno.

Ampliare il proprio raggio d’azione, intercettare nuovo pubblico, mantenere un rapporto stabile con i clienti già acquisiti: obiettivi che non possono essere raggiunti senza creare un ecosistema che possa intercettare il proprio pubblico di riferimento lì dove trascorre diverse ore al giorno: online. Secondo le statistiche sono sempre di più le persone che hanno accesso a internet e stanno aumentando le ore connesse al web: sui social network, sulle piattaforme di streaming, sui motori di ricerca.

Target e touchpoint dell’ecosistema digitale

Ecco perché ogni azienda che vuole davvero competere e sopravvivere sul mercato ha bisogno di costruire una propria presenza online con le possibilità del momento, ma pensando agli obiettivi futuri. Ovvero, scalabile.

Il primo passo da compiere, dunque, è quello di definire i punti di contatto digitale che si vogliono integrare nel proprio modello comunicativo. Social network e sito web sono il primo mattone di un sistema che dovrà crescere in linea con gli obiettivi e i risultati dell’impresa. Definire il target è solo l’inizio, perché si dovrà prevedere anche quali saranno quelle fasce di utenti che ora sono solo potenziali, ma poi diventeranno un obiettivo primario nel piano di crescita.

Come creare un sito web scalabile

Il sito web in questo contesto diventa centrale, perché accompagnerà tutte le fasi del processo. Ecco perché è importante già nella fase iniziale di ideazione e messa online, che sia realizzato mantenendo quelle caratteristiche che poi ne possano rendere possibile l’espansione. Innanzitutto, è importante decidere il servizio di hosting a quale affidarsi: una scelta che non può prescindere dall’industria di riferimento dell’azienda, dal budget sul quale si può fare affidamento in quel momento, ma anche dagli obiettivi che si intendono raggiungere nel breve e medio periodo.

Perché fare attenzione alla scelta dell’hosting

Un server VPS, o server virtuale, per esempio, a fronte di costi più contenuti offre comunque prestazioni ottimali: basandosi su una suddivisione virtuale delle risorse su vari server, permette una risposta immediata e più facile anche in caso di rallentamenti o malfunzionamenti. Allo stesso tempo, però, non garantisce quella libertà di personalizzazione come è nel caso di un hosting che fornisce un server dedicato. Studiare e comprendere attentamente quali possono essere i pro e i contro delle diverse scelte, renderà più facile la progettazione per quelle che possono essere le basi di eventuali sviluppi.

In questo modo si garantisce un’efficienza operativa immediata e un contenimento dei costi per il futuro, anche rispetto agli altri setting operativi che concorrono alla realizzazione di un sito web scalabile e in linea con gli obiettivi aziendali: dall’architettura dell’informazione al piano di produzione dei contenuti editoriali, dall’ottimizzazione SEO all’integrazione di moduli per i social network o, eventualmente, per l’e-commerce.