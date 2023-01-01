I backlink sono un elemento SEO (off-page) vitale che consente ai motori di ricerca di determinare la pertinenza e l’autorevolezza del tuo sito web per le query di ricerca. Le persone che leggono siti popolari possono fare clic e seguire i collegamenti alle pagine pertinenti per maggiori dettagli su un argomento specifico, aumentando i visitatori del sito tramite il traffico di riferimento. I social media sono perfetti per creare backlink di qualità e pertinenti. Questo articolo parla di come utilizzare i social media per i backlink.

1. Collabora con blogger e marchi di nicchia

La collaborazione con siti e blogger di nicchia come la tua ti consente di ottenere menzioni di pagine e altre opportunità di creazione di link. Ad esempio, se ti occupi di un’attività di acquisto di case in contanti come Nexus Homebuyers e ti piacciono i blog sugli immobili, cerca blogger nel tuo settore, inizia a seguire i loro siti o blog e interagisci con i loro post sui social media.

Puoi ritwittare, commentare, condividere o persino mettere mi piace ai loro contenuti per catturare la loro attenzione. Questi blogger possono in seguito iniziare a interagire anche con i tuoi post. Questo è il momento di contattarli per possibili opportunità di creazione di backlink come guest post/menzioni di contenuti e collaborazioni.

2. Aggiungi link al tuo profilo

L’aggiunta di collegamenti al tuo sito sulla tua biografia sui social media è un modo semplice per ottenere backlink. la maggior parte delle piattaforme social ti consente di incorporare il link del tuo sito nel tuo profilo per creare il tuo profilo di backlink e indirizzare il traffico verso il tuo sito. Sfruttare questo può aiutare a promuovere i contenuti più importanti, inclusa una landing page per un ottimo prodotto che hai lanciato di recente o il tuo post più recente. L’aggiunta di un CTA a questo per dire al tuo pubblico cosa fare può contribuire a renderlo più efficace.

3. Crea contenuti di buona qualità

La pubblicazione di buoni contenuti sui social media è tra i metodi di maggior successo per ottenere backlink. Le persone apprezzano i buoni contenuti e quando crei contenuti che danno ai tuoi lettori il valore che stanno cercando, continuano a condividerli con i loro amici in vari social e gruppi di social media. Puoi pubblicare post “come fare” perché sembrano abbastanza efficaci.

Se gli utenti interagiscono molto con tali pezzi, costruisci su di essi e aggiungi il meglio in cima al tuo feed per accertarti che ogni visitatore del profilo li veda. Più persone interagiscono con i tuoi post sui social media, migliori sono le opportunità per ottenere più backlink.

4. Connettiti con influencer e giornalisti

I canali di social media come Twitter e LinkedIn ti consentono di costruire relazioni con influencer e giornalisti nel tuo settore o nicchia. Poiché i giornalisti sono sempre alla ricerca di contributi, opinioni o storie sugli argomenti che stanno affrontando, trova il modo di entrare in contatto con loro.

Qualsiasi input prezioso che puoi dare loro può farti guadagnare un preventivo o un link al tuo sito. Gli influencer normalmente hanno molti follower fedeli che si fidano di ciò che raccomandano. Collaborare con un influencer del tuo settore può farti guadagnare menzioni e backlink.

5. Usa Pinterest

Se sei in una nicchia con infografiche o materiali visivi di buona qualità, Pinterest può aiutarti a far crescere la popolarità del tuo marchio, indirizzando più traffico di riferimento al tuo sito e generando collegamenti naturali. Assicurati di mostrare i migliori contenuti visivi perché le persone adorano collegarsi a infografiche e immagini eccellenti.

6. Usa parole chiave pertinenti

Poiché le persone si fidano e amano coloro con cui possono relazionarsi, trova le parole che usano quando cercano informazioni sui social media e crea contenuti basati su quelle parole. Ciò assicurerà che i tuoi contenuti vengano visualizzati ogni volta che utilizzano quei termini di ricerca. La creazione di contenuti a cui gli utenti possono relazionarsi aumenta il coinvolgimento e le possibilità che si colleghino ad esso.

Nota di chiusura

I social media sono una fonte affidabile per backlink di qualità. Implementa questi suggerimenti quando utilizzi i social media per i backlink.

URL foto: https://www.pexels.com/photo/gray-typewriter-with-white-paper-10787849/