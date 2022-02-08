CanvasMol è un sito Web che fornisce modelli 3D, interattivi e rotanti di molecole semplici e complesse.

Sono disponibili più di 50 modelli di molecole tra le più comuni come glucosio, fruttosio, aspirina, etanolo, LSD, morfina, ecc.

Ogni modello può essere modificato per mostrare o meno i legami e i singoli atomi e può anche essere ruotato sugli assi cartesiani.

CanvasMol è una web app di libero accesso che funziona via browser.

Si tratta di una buona risorsa per insegnanti e studenti di scienze, chimica e biologia.

Gli insegnanti, infatti, potrebbero illustrare le molecole in modo accattivante e manipolare i modelli per includere o meno tutte le parti di cui dispone nelle loro spiegazioni per poi scegliere di non visualizzare un elemento e chiedere agli studenti di identificare la molecola.