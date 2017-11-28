Il sito ReadWriteThink offre un’ottimo strumento per creare la scheda di un cruciverba stampabile o da svolgere direttamente online.

Basta andare al link sopra, cliccare sul pulsante Get Started (inizia) e scegliere Create Your Own (crea il tuo) per avviare la procedura guidata o direttamente a questo link.

Successivamente è necessario inserire un titolo e una lista di parole chiave e creare lo schema del cruciverba.

Bisogna poi inserire le domande corrispondenti ad ogni parola chiave scelta.

Infine basta generare il puzzle-cruciverba e stampare cliccando sul pulsante Print.

Sono anche disponibili cruciverba già pronti in lingua inglese suddivisi per gradi scolastici che potrebbero essere utilizzati per attività CLIL.

Crossword Puzzle funziona in Flash e purtroppo non riconosce le lettere accentate, ma sono problemi di poco conto perché funziona davvero bene.

Si tratta di uno strumento per creare una verifica personalizzata, efficiente e del tutto gratuito.